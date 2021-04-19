У 2021 році Полтавщина отримає 100 млн грн від ДФРР на реалізацію 6 проєктів

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12 квітня Кабінет Міністрів України розпорядженням №297-р затвердив перелік інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Про це повідомляє Полтавська ОДА.





Полтавська область згідно з документом отримає 100,8 мільйона гривень на 6 проєктів:

реставрація Полтавської обласної філармонії (45 015,599 тис грн);

реконструкція з добудовою радіологічного відділення і лабораторії радіонуклідної діагностики Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру (20 000 тис грн);

реконструкція з добудовою будівлі рентгено-діагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру (13 815,001 тис грн);

будівництво басейну в Миргороді (7200 тис грн);

реконструкція нежитлового приміщення з адміністративними приміщеннями та благоустроєм території для музею КУ «Історико-культурний заповідник «Більськ» (10 000 тис грн);

реконструкція спортивного залу з добудовою побутових приміщень Демидівської загальноосвітньої школи I-III ступенів (4800 тис грн).









До даного розпорядження Кабміну ще будуть вносити зміни. 18 мільйонів гривень із ДФРР на Полтавську область розподілять пізніше. Крім того, до переліку включать ще один проєкт, який наразі проходить експертизу. Це створення комунального підприємства з переробки молока й виробництва продукції на території Лохвицької громади.





- Минулий рік на Полтавщині став найбільш ефективним у реалізації проєктів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Було використано 99% – фактично все фінансування, яке області надійшло від ДФРР, – розповів голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов. – Докладемо максимум зусиль, щоб і цього року всі кошти, які нададуть Полтавщині, були вкладені в розвиток інфраструктури.