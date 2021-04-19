Кременчук

Вівторок обіцяє бути похмурим та дуже вітряним — попередження синоптиків

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 352

 

Не забудьте парасолі

УкрГідрометцентр попереджає, що завтра, 20 квітня, на территорії Полтавської області буде спостерігатися сильний дощ, температура +10...12°C та пориви вітру зі швидкістю 17-22 м/с. За класифікацією небезпеки така погода відповідає 1-му, жовтому рівню. Тому слід поводити себе обережно і за можливості триматись подалі від дерев та білбордів.

 

Прогнози сайтів метеорологічних служб збігаються з офіціальним звітом. Так, за даними і Sinoptik, і Gismeteo, і Ventusky очікується похмура погода з дощем, сильними поривами вітру та температурою від +6 до +12°C.

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Автор: Леонід Книш Джерело фото: dniprograd.org
Теги: погода
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