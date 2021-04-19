На Полтавщині жінка впала в колодязь і потонула

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19 квітня близько 13.00 у селі Давидівка, Лубенського району, жінка впала в колодязь. Як повідомляє пресслужба поліції, врятувати її не вдалося.





Слідчо-оперативна група лубенської поліції, що прибула на місце події, встановила, що загибла – 65-річна місцева жителька. За попередньою інформацією, жінка впала в колодязь, розташований неподалік її будинку. Для встановлення причини смерті тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу.





Наразі причини та обставини загибелі жінки встановлює слідчо-оперативна група поліції. Слідчим, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.