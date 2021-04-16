«Щоденно госпіталізацій на 10-12 більше, ніж ми виписуємо пацієнтів», – Максим Середа

У квітні захворюваність на коронавірусну інфекцію у Кременчуці зростає, ліжковий фонд ковідних шпиталів поступово заповнюється
На цьому тижні захворюваність на коронавірусну інфекцію у Кременчуці зростає – зафіксували 443 нові випадки (проти 394 на минулому тижні). Про це доповів на засіданні у мерії керівник департаменту охорони здоров'я Максим Середа.
На сьогоднішній день Кременчук по 2 критеріям підпадає під показники жовтої зони, по 2 – помаранчевої, по 2 – червоної. У місті перевищені:
Наразі 1152 кременчужан лікуються від COVID-19 амбулаторно, 120 – у стаціонарах міських лікарень.
Цього тижня у місті нараховують 125 вперше виявлених випадків пневмонії у дорослих та 1 – у дитини. Всього амбулаторно з таким діагнозом проходить лікування 331 особа. У стаціонарних відділеннях лікарень з пневмонією лежить 234 пацієнти – це антирекорд, 107 із них у важкому стані на кисневій терапії:
Крім того, щоденно проводиться близько 500 досліджень методами ПЛР та визначення антигену коронавірусу.