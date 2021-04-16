«Щоденно госпіталізацій на 10-12 більше, ніж ми виписуємо пацієнтів», – Максим Середа

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 720

На цьому тижні захворюваність на коронавірусну інфекцію у Кременчуці зростає – зафіксували 443 нові випадки (проти 394 на минулому тижні). Про це доповів на засіданні у мерії керівник департаменту охорони здоров'я Максим Середа.





- Протягом квітня у нас щотижневе зростання на 12-15% до попереднього тижня. Працюють з достатнім навантаженням наші стаціонари. І щоденно госпіталізацій на 10-12 більше, ніж ми виписуємо пацієнтів, тому ліжковий фонд поступово заповнюється, - констатує головний медик міста та додає, що ліжок з киснем поки що вистачає.





На сьогоднішній день Кременчук по 2 критеріям підпадає під показники жовтої зони, по 2 – помаранчевої, по 2 – червоної. У місті перевищені:

показник виявлення нових випадків інфікування – він складає 28,8% (норма – нижче 20%);

рівень госпіталізації, він має бути 60 на 100 тисяч населення, фактично – 75,7.









Наразі 1152 кременчужан лікуються від COVID-19 амбулаторно, 120 – у стаціонарах міських лікарень.





Цього тижня у місті нараховують 125 вперше виявлених випадків пневмонії у дорослих та 1 – у дитини. Всього амбулаторно з таким діагнозом проходить лікування 331 особа. У стаціонарних відділеннях лікарень з пневмонією лежить 234 пацієнти – це антирекорд, 107 із них у важкому стані на кисневій терапії:

у Кременчуцькій першій міській лікарні ім. О.Т. Богаєвського – 76 людей;

у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» – 49;

у Кременчуцькій центральній районній лікарні – 47;

у «Правобережній» – 8;

у «Придніпровській» – 23 особи;

у Кременчуцькій міській дитячій лікарні - 31 дитина.

Крім того, щоденно проводиться близько 500 досліджень методами ПЛР та визначення антигену коронавірусу.