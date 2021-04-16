Кременчук, Коронавірус / Карантин

Сьогодні у Кременчуці померло троє хворих на коронавірусну інфекцію

Сьогодні, 21:19 Переглядів: 438

 

За добу у місті зареєстрували 51 новий випадок захворювання

Сьогодні, 16 квітня, в місті зареєстрували 51 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу.


Як повідомляють у мерії, заразилися 31 жінка віком від 20 до 81 років та 20 чоловіків віком від 27 до 88 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 38 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 13 лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 150 пацієнтів.

Одужало 30 пацієнтів. На жаль, три пацієнти померли, дві жінки 68 та 63 років та чоловік 71 років.


Всього в Кременчуці налічують 7725 випадків коронавірусної хвороби, одужало 6303, померло 197.


«Щоденно госпіталізацій на 10-12 більше, ніж ми виписуємо пацієнтів», – Максим Середа
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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