Сьогодні у Кременчуці померло троє хворих на коронавірусну інфекцію

Сьогодні, 21:19 Переглядів: 438

Сьогодні, 16 квітня, в місті зареєстрували 51 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу.



Як повідомляють у мерії, заразилися 31 жінка віком від 20 до 81 років та 20 чоловіків віком від 27 до 88 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 38 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 13 лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 150 пацієнтів.



Одужало 30 пацієнтів. На жаль, три пацієнти померли, дві жінки 68 та 63 років та чоловік 71 років.



Всього в Кременчуці налічують 7725 випадків коронавірусної хвороби, одужало 6303, померло 197.



