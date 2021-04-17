В селі Лубенського району вбили 38-річного чоловіка: поліція шукає свідків

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За інформацією Лубенського райвідділу поліції, 2 квітня надійшло повідомлення від старости села Сазонівка, що у Лубенському районі. На території тракторної бригади «Баришівської зернової компанії» виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.





Слідчі встановили особу загиблого: ним виявився 38-річний охоронець тракторної бригади. Судово-медична експертиза підтвердила, що саме тілесні ушкодження стали причиною смерті чоловіка.





Комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій в рамках кримінального провадження триває, правоохоронці встановлюють особу підозрюваного у скоєнні злочину та обставини події.





Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про обставини злочину або про причетних осіб, поліція Полтавщини закликає телефонувати: (095) 193-13-00, (050) 823-91-36, (099) 685-11-00 або «102». Конфіденційність гарантована.