У Полтаві директор комунального підприємства може сісти за ґрати через зловживання службовим становищем

Сьогодні, 08:16 Переглядів: 489

Він незаконно передав харківському товариству в оренду майно, змовившись з його керівником

Через незаконну передачу в оренду майна КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» вже колишній керівник цього підприємства та харківський директор товариства підозрюються у скоєнні злочину, за що їм загрожує до 8 років позбавлення волі.





За повідомленнями Полтавської обласної прокуратури, підозрювані у період з липня 2019 по серпень 2020 року уклали договір про передачу від підприємства «ПМШЕД» товариству виробничих будівель, гаражів та спецтехніки в користування. Слідчі виявили, що за вказаний період харківське товариство жодного разу не заплатило за оренду рухомого і нерухомого майна, спричинивши збитків комунальному підприємству на 500 000 гривень.







Також з'ясувалося, що службовці комерційної структури, вступивши у змову із директором КП «ПМШЕД», намагалися присвоїти собі 589 тисяч грн. Останній підробив бухгалтерську документацію щодо ремонту транспорту, який раніше вже був проданий іншому суб’єкту господарювання.



Зараз Октябрський районний суд Полтави призначив підозрюваним запожні заходи у вигляді домашнього арешту, поки не буде винесений остаточний вирок. Триває досудове розслідування, вилучили та наклали арешт на 18 одиниць спецтехніки й автотранспорту і встановлюють всі транспортні засоби, які фігурують в справі як «відремонтовані» товариством за майже 8 мільйонів гривень. Також слідчі поки ще встановлюють можливих причетних осіб.





Чоловіків підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 364 (Зловживання владою або службовим становищем), частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 191 (Співучасть у замаху на привласнення, розтраті майна у великих розмірах або заволодіння ним зловживаючи службовим становищем) та частиною 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.