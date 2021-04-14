Скільки Кременчук перебуватиме у червоній зоні, залежатиме від показників захворюваності

Скільки Кременчук (і вся Полтавщина) перебуватиме у червоній зоні, залежатиме від показників захворюваності (наприклад, вкрай важка ситуація у Полтавській ОТГ). Міський голова Віталій Малецький висловив сподівання, що це буде двотижневий карантин, але прогнозувати наразі складно.
Директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа розповів про епідситуацію у Кременчуці станом на 14 квітня. За двома з 6 показників («підстрибнув» рівень госпіталізації) ми вже відповідаємо червоній зоні.
У місті зареєстрували антирекорд за кількістю хворих з пневмонією на амбулаторному лікуванні – таких пацієнтів 531, 316 з них – дорослі. У лікарнях з цим діагнозом лежить 215 хворих, 68 з них – «тяжких».
Всього з підтвердженим COVID-19 на стаціонарному лікуванні у медзакладах знаходиться:
Варто звернути увагу, що у пологовому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» лежить 6 вагітних жінок з підтвердженою коронавірусною хворобою – це антирекорд для Кременчука – та одна вагітна з підозрою на неї.
Амбулаторно проходять лікування 1086 осіб, хворих на COVID-19.
Аби дізнатися детальну інформацію у розрізі лікарень, перейдіть за посиланням.