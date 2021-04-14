Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Скільки Кременчук перебуватиме у червоній зоні, залежатиме від показників захворюваності

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 2 625 Коментарів: 1

 
Мер Малецький сподівається, що це буде двотижневий карантин

Скільки Кременчук (і вся Полтавщина) перебуватиме у червоній зоні, залежатиме від показників захворюваності (наприклад, вкрай важка ситуація у Полтавській ОТГ). Міський голова Віталій Малецький висловив сподівання, що це буде двотижневий карантин, але прогнозувати наразі складно.


Директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа розповів про епідситуацію у Кременчуці станом на 14 квітня. За двома з 6 показників («підстрибнув» рівень госпіталізації) ми вже відповідаємо червоній зоні.


У місті зареєстрували антирекорд за кількістю хворих з пневмонією на амбулаторному лікуванні – таких пацієнтів 531, 316 з них – дорослі. У лікарнях з цим діагнозом лежить 215 хворих, 68 з них – «тяжких».


Всього з підтвердженим COVID-19 на стаціонарному лікуванні у медзакладах знаходиться:

  • 111 дорослих (73 – з Кременчука та 38 – з прилеглих районів) та 5 дітей;
  • з підозрою на коронавірусну хворобу – 22 пацієнта (15 дорослих та 7 дітей);
  • 98 осіб перебуває на кисневій підтримці, зокрема, 55 пацієнтів на кисневих концентраторах.

Варто звернути увагу, що у пологовому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» лежить 6 вагітних жінок з підтвердженою коронавірусною хворобою – це антирекорд для Кременчука – та одна вагітна з підозрою на неї.


Амбулаторно проходять лікування 1086 осіб, хворих на COVID-19.


Аби дізнатися детальну інформацію у розрізі лікарень, перейдіть за посиланням.


У ковідному шпиталі ЦРЛ 29 пацієнтів потребують кисневої терапії
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Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин коронавірус коронавирус пневмония пациенты больницы
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Коментарі: 1

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hunter:
Сьогодні, 19:46

Тоесть как решит мер,раньше он и так паниковал с намеком что нет койкомест,и тут сразу же их заполнили.


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