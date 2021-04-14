Скільки Кременчук перебуватиме у червоній зоні, залежатиме від показників захворюваності

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 2 625 Коментарів: 1

Мер Малецький сподівається, що це буде двотижневий карантин

Скільки Кременчук (і вся Полтавщина) перебуватиме у червоній зоні, залежатиме від показників захворюваності (наприклад, вкрай важка ситуація у Полтавській ОТГ). Міський голова Віталій Малецький висловив сподівання, що це буде двотижневий карантин, але прогнозувати наразі складно.





Директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа розповів про епідситуацію у Кременчуці станом на 14 квітня. За двома з 6 показників («підстрибнув» рівень госпіталізації) ми вже відповідаємо червоній зоні.





У місті зареєстрували антирекорд за кількістю хворих з пневмонією на амбулаторному лікуванні – таких пацієнтів 531, 316 з них – дорослі. У лікарнях з цим діагнозом лежить 215 хворих, 68 з них – «тяжких».





Всього з підтвердженим COVID-19 на стаціонарному лікуванні у медзакладах знаходиться:

111 дорослих (73 – з Кременчука та 38 – з прилеглих районів) та 5 дітей;

з підозрою на коронавірусну хворобу – 22 пацієнта (15 дорослих та 7 дітей);

98 осіб перебуває на кисневій підтримці, зокрема, 55 пацієнтів на кисневих концентраторах.

Варто звернути увагу, що у пологовому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» лежить 6 вагітних жінок з підтвердженою коронавірусною хворобою – це антирекорд для Кременчука – та одна вагітна з підозрою на неї.





Амбулаторно проходять лікування 1086 осіб, хворих на COVID-19.





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