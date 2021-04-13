У ковідному шпиталі ЦРЛ 29 пацієнтів потребують кисневої терапії

Для медзакладу планують закупити кріоциліндри
Станом на 12 квітня у коронавірусному шпиталі Центральної районної лікарні вже лежить 40 осіб з пневмонією, 29 пацієнтів потребують кисневої терапії. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив директор департаменту охорони здоров’я міста Максим Середа.
Загалом кількість місць, передбачених у цьому медзакладі для лікування хворих, уражених коронавірусною інфекцією, становить 100 ліжок, із них 64 вже забезпечені рідким киснем. Отже 35 ліжок, до яких є можливість постачати медичний кисень, є вільними.
За словами Максима Середи, до ЦРЛ поставили кріоциліндр з міської дитячої лікарні, щоб забезпечити хворих киснем. 8 квітня кременчуцький спецавтомобіль привіз кисень з Полтави, після чого наповнили кріоциліндр.
Також вирішуватимуть питання щодо постійного отримання рідкого кисню для заправлення цих кріоциліндрів об'ємов кількасот літрів.