У ковідному шпиталі ЦРЛ 29 пацієнтів потребують кисневої терапії

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Станом на 12 квітня у коронавірусному шпиталі Центральної районної лікарні вже лежить 40 осіб з пневмонією, 29 пацієнтів потребують кисневої терапії. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив директор департаменту охорони здоров’я міста Максим Середа.





Загалом кількість місць, передбачених у цьому медзакладі для лікування хворих, уражених коронавірусною інфекцією, становить 100 ліжок, із них 64 вже забезпечені рідким киснем. Отже 35 ліжок, до яких є можливість постачати медичний кисень, є вільними.





- Потрібно якомога швидше опрацювати питання, щоб кисень там був в ємності, в яку можна з транспортної машини зливати, - сказав мер Віталій Малецький про ЦРЛ та наголосив, що це завдання №1 для медичної галузі та фінансистів мерії, які мають знайти додаткові ресурси. - І щоб не було таких випадків, як на минулому тижні, коли по всім лікарням збирали балони для того, щоб привезти їх до центральної районної лікарні.



За словами Максима Середи, до ЦРЛ поставили кріоциліндр з міської дитячої лікарні, щоб забезпечити хворих киснем. 8 квітня кременчуцький спецавтомобіль привіз кисень з Полтави, після чого наповнили кріоциліндр.





- Ми розуміємо, що це поки що тимчасове вирішення проблеми. І на цьому тижні ми ведемо перемови з постачальником кріоциліндрів з Дніпропетровська, - поінформував головний медик міста.





Також вирішуватимуть питання щодо постійного отримання рідкого кисню для заправлення цих кріоциліндрів об'ємов кількасот літрів.