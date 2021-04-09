Спецавтомобіль привіз кілька тонн медичного кисню до ковідного шпиталю ЦРЛ

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Транспорт здійснив перший рейс до Полтави для заправки ємності киснем

8 квітня спецавтомобіль для перевезення медичного кисню здійснив перший рейс до Полтави для заправки ємності киснем, після чого він доставив його в Кременчуцьку центральну районну лікарню. Як написав міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбуці, це забезпечить потреби хворих на COVID-19 в інфекційному госпіталі цього медзакладу.





Нагадаємо, у лютому для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» за рахунок коштів міського бюджету в сумі 2,3 млн грн придбали спеціальний автомобіль для доставки кисню.





Кріогенна автономна ємність розміщується на шасі автомобіля вантажопідйомністю 12 тон та вміщує до 8 тонн рідкого медичного кисню.





Наявність цього автомобіля забезпечує гарантоване постачання кисню для потреб лікарень на 5-7 днів, що перекриє його дефіцит у разі надзвичайних ситуацій на заводах-виробниках (аварії, вихід з ладу обладнання тощо), – написав Віталій Малецький.