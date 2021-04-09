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Патрульні спільно з нацгвардійцями затримали двох кременчужан з наркотиками

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 287

 

Хлопці вели себе підозріло

В ніч на 9 квітня, близько опівночі, патрульні спільно з нацгвардійцями затримали двох кременчужан з наркотиками.


Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, копи отримали повідомлення від нацгвардійців про двох підозрілих осіб у провулку Тецівському. Прибувши на місце, патрульні, під час поверхневої перевірки помітили в одного з чоловіків шприц з наркотичною речовиною.


Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка і встановить походження невідомих речовин та подальшу правову кваліфікацію.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики
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