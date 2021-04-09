Найбільший плюс — у «Кредмашу»: які підприємства у Кременчуці наростили обсяги виробництва

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 352

ПрАТ «Кредмаш» наростив обсяги виробництва за січень-березень 2021 року на 35,7% (порівняно з таким же періодом 2020 року). Це найбільший ріст серед кременчуцьких підприємств. Про підсумки роботи за результатами першого кварталу повідомило управління економіки виконкому.



Так, «Кредмаш» за січень-березень 2021 року виготовив 19 асфальтозмішувальних установок (проти 14 за цей же період у 2020 році).



Також збільшили обсяги виробництва:

ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» - на 20%;

ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» - на 16,7%;

ПрАТ КВТФ «Кремтекс» (швена фабрика) — на 8,6%.

«Ожив» і колісний завод: звітують про зростання обсягів на 2,3% порівняно з першим кварталом минулого року. Але багато років поспіль ПрАТ КРКЗ падав.