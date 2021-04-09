Колишнім директорам сільгосппідприємства, які влаштувати його рейдерське захоплення, «світить» по 12 років

На Полтавщині взяли під варту двох чоловіків, які намагалися вчинити рейдерське захоплення підприємства, повідомляє пресслужба поліції.
Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства) Кримінального кодексу України. Наразі суд взяв чоловіків під варту із заставою в 3 і 16 млн грн.
У вчиненні злочину підозрюються два колишніх директора підприємства СТОВ «Прогрес» на Гребінківщині, 42 та 41-річного, які з використанням фіктивних документів намагалися силою захопити підприємство, залучивши кілька десятків молодків у масках. Тоді поліція не допустила рейдерського захоплення, а правопорушників затримали.
За словами Артема Родигіна, у слідства є інформація про подальші спроби причетних до злочину осіб заволодіти майном підприємства, що також отримає належну правову оцінку. У ході досудового розслідування встановлюються обставини злочину та інші особи, які можуть бути причетні до вчинення рейдерського захоплення, з використанням фіктивних документів та силовою підтримкою однієї з охоронних фірм. Тривають слідчі дії.
У разі доведення судом вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.