Колишнім директорам сільгосппідприємства, які влаштувати його рейдерське захоплення, «світить» по 12 років

Сьогодні, 13:48 Переглядів: 415

На Полтавщині взяли під варту двох чоловіків, які намагалися вчинити рейдерське захоплення підприємства, повідомляє пресслужба поліції.





Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства) Кримінального кодексу України. Наразі суд взяв чоловіків під варту із заставою в 3 і 16 млн грн.





У вчиненні злочину підозрюються два колишніх директора підприємства СТОВ «Прогрес» на Гребінківщині, 42 та 41-річного, які з використанням фіктивних документів намагалися силою захопити підприємство, залучивши кілька десятків молодків у масках. Тоді поліція не допустила рейдерського захоплення, а правопорушників затримали.





- 3-го квітня вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства) Кримінального кодексу України. Фігурантам Октябрським районним судом м. Полтави обрано запобіжні заходи - тримання під вартою з визначенням розміру застави відповідно 3 000 940 грн та 15 990 960 грн. Наразі вказані особи перебувають в умовах слідчого ізолятора, - зазначив Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини.



За словами Артема Родигіна, у слідства є інформація про подальші спроби причетних до злочину осіб заволодіти майном підприємства, що також отримає належну правову оцінку. У ході досудового розслідування встановлюються обставини злочину та інші особи, які можуть бути причетні до вчинення рейдерського захоплення, з використанням фіктивних документів та силовою підтримкою однієї з охоронних фірм. Тривають слідчі дії.



У разі доведення судом вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



