На Полтавщині поліцейські припинили спробу рейдерського захоплення сільгосппідприємства

Вчора, 20:21 Переглядів: 567

2 квітня до поліції надійшла інформація про рейдерське захоплення сільськогосподарського підприємства, яке розташоване на території Гребінківського району Полтавщини. За інформацією пресслужби поліції, правопорушення припинили. Наразі фігуранти злочину встановлені. У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.









Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: «Отримавши інформацію про рейдерське захоплення підприємства, на місце події одразу прибули наряди поліції, слідчо-оперативна група та спецпризначенці. За попередньою версією слідства встановлено, що до вказаного підприємства увірвались невідомі особи, які заявили, що вони є представниками охоронної фірми і прибули з метою надання охоронних послуг. Дані особи не допустили директора підприємства до свого робочого місця. Поліцейські, які прибули на місце події, негайно вжили відповідні законні заходи щодо припинення правопорушення.





У ході проведення невідкладних слідчих дій встановлено, що службові особи (колишні директори) зазначеного підприємства, діючи у змові між собою, організували злочинну схему та шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів протиправно заволоділи майном «СТОВ" чим заподіяли останнім велику шкоду. На підставі зібраних доказів, слідчими слідчого управління та оперативниками територіальних підрозділів ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства) Кримінального кодексу України, двох організаторів вказаного кримінального правопорушення (колишніх директорів підприємства) затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до юридичної відповідальності й інших, причетних до вчинення злочину осіб».







За фактом протиправного заволодіння майном підприємства тривають слідчі дії. У разі доведення вини судом фігурантам загрожує до 10-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.