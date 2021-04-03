У Кременчуці від COVID-19 померла жінка

Вчора, 20:56 Переглядів: 1 065

Сьогодні, 3 квітня, у Кременчуці зареєстровано 8 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Захворіли п'ять жінок віком від 26 до 69 років та три чоловіки віком від 58 до 68 років.



Із вперше виявлених випадків захворювання 4 пацієнти перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 4 пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 119 пацієнтів.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних.



На жаль, одна пацієнка 62 років померла.



Всього зареєстровано 6957 випадків. Одужало 5956. Померло 182