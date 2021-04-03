Чорні пантери народилися в екопарку на Полтавщині

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 329

На Полтавщині вигодовують двох місячних пантеренят. Вони народилися в екопарку поблизу Полтави. Малюки грайливі та швидко ростуть, каже ветеринар Іван Дігтяр. При народженні важили приблизно 500 грамів. А нині набрали по 3 кілограми кожне. Про це повідомляє Суспільне.

Малюки народилися місяць тому. Це третій приплід пари пантер. Дітей від дорослих тварин відселили.

Пантеренята нині на спеціальній перетримці. Вони гуляють, сплять та їдять спеціальну суміш. Пантеренят поки не назвали. Відвідувачі екопарку побачать їх не раніше, ніж за місяць.



