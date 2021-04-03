Кременчук попрощався з відомою поетесою та журналістом Валентиною Філоненко

Сьогодні, 3 квітня, кременчужани попрощалися з відомою поетесою, літераторкою, членом Національної спілки журналістів України Валентиною Філоненко. Як повідомила кременчужанка Тетяна Булат, 2 квітня перестало битися серце відомої кременчужанки.
Валентина Філоненко мріяла презентувати книгу «Благословенна Богом та людьми», а також працювала над пісенною збіркою «Пісні мого серця». Жінка довгий час боролася з онкологією.
Народилася Валентина у селі Садки Кременчуцького району у багатодітній робітничій родині. Закінчила Київський державний університет, отримала диплом філолога. Викладач українознавства, методист-кореспондент з науково-методичних праць. Член спілки літераторів «Славутич». Лауреат багатьох музичних та поетичних конкурсів.