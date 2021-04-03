Кременчук попрощався з відомою поетесою та журналістом Валентиною Філоненко

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Сьогодні, 3 квітня, кременчужани попрощалися з відомою поетесою, літераторкою, членом Національної спілки журналістів України Валентиною Філоненко. Як повідомила кременчужанка Тетяна Булат, 2 квітня перестало битися серце відомої кременчужанки.





- Перестало битися серце чудової людини, поетеси, українознавця, філолога, журналіста, публіциста, автора багатьох збірок і творчих доробок. А найголовніше - людини викого рівня духовності, культури та патріотизму. Кожне її слово було огорнуте любов'ю до України та людей. Патріот, тендітна душа, чудова подруга, наставник, творча особистість... Це тільки одна сота частина слів, якими можна було охарактеризувати Валентину Олексіївну Філоненко.Валенктино Олексіївно, моя дорога. Пам'ять про Вас залишиться і в наших серцях, і у Ваших творах, які розлетілися по всій Україні!!! Сумуємо. Вічна пам'ять... – написала Тетяна Булат.









Валентина Філоненко мріяла презентувати книгу «Благословенна Богом та людьми», а також працювала над пісенною збіркою «Пісні мого серця». Жінка довгий час боролася з онкологією.





Народилася Валентина у селі Садки Кременчуцького району у багатодітній робітничій родині. Закінчила Київський державний університет, отримала диплом філолога. Викладач українознавства, методист-кореспондент з науково-методичних праць. Член спілки літераторів «Славутич». Лауреат багатьох музичних та поетичних конкурсів.