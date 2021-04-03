На постковідний синдром страждає до 70% українців, які перехворіли на COVID-19

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Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначив, що пацієнти після хвороби потребують від трьох до шести місяців реабілітації

Під час брифінгу 23 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов відзначив, що близько 70% людей, які перехворіли на COVID-19 в Україні, потребують від трьох до шести місяців реабілітації. Особливо ситуація з постковідним синдромом загострилася з появою британського штаму вірусу.





Згідно з дослідженням, проведеним Управлінням національної статистики Великобританії (ONS), до симптомів постковідного синдрому відносять:

втому;

біль у м’язах;

труднощі з концентрацією уваги;

втрату здатності відчувати смак та запах.

Такі симптоми спостерігались у 13,7% пацієнтів щонайменше рік. Жінки частіше (14,7%) страждали від постковідного синдрому, ніж чоловіки (12,7%).





На симптоми, що зберігалися протягом як мінімум 5 тижнів після хвороби, найчастіше скаржилися люди віком від 35 до 49 років. А протягом 12 тижнів після хвороби від симптомів особливо страждали люди віком від 25 до 34 років.





У досліджені, яке проводилось методом випадкової вибірки, взяли участь 21622 людини.