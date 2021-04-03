Кременчужани віком 80+ вакцинують як у поліклініці, так і вдома

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 409

Кременчужан віком 80+ почали вакцинувати наприкінці березня на базі ЦПМС №1,2 і 3. Як повідомила заступник міського голови Ольга Усанова, сімейні лікарі запрошують літніх людей записуючи бажаючих у електронну чергу.





Також зареєструватися в чергу на щеплення можна звернувшись до своїх сімейних лікарів або до фахівців територіальних центрів обслуговування населення.





Ольга Усанова додала, що після того, як Кременчук отримає новий транш вакцини, щепити громадян віком 80+ будуть мобільними бригадами на дому в тому числі.