Здоров'я, Полтавщина

COVID-19 на Полтавщині: понад 800 хворих за добу, лікарні заповнені майже на 55%

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Про переведення області в «червону зону» поки що не йдеться

Станом на 9 квітня в області діагностували 60521 випадок захворювання на COVID-19, з них 848 за останню добу, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України.


Одужало 49 936 пацієнтів (+400), а 9 309 (з них 385 – діти) продовжують лікування.


Від коронавірусної хвороби за весь час пандемії на Полтавщині померло 1276 людей (14 протягом останньої доби).


Географія поширення COVID-19 в області:

  • Полтава – 22 795 (+300);
  • Кременчук – 7 254 (+73);
  • Полтавський район – 2 909 (+25);
  • Горішні Плавні – 2 817 (+36);
  • Миргород – 2 289 (+52);
  • Лубни – 1 946 (+2);
  • Лохвицький район – 1 803;
  • Зіньківський район – 1 394 (+6);
  • Карлівський район – 1 366 (+24);
  • Глобинський район – 1 004 (+40);
  • Пирятинський район – 999 (+20);
  • Котелевський район – 960 (+4);
  • Новосанжарський район – 933;
  • Диканський район – 930 (+10);
  • Шишацький район – 918 (+35);
  • Гадяч – 916 (+10);
  • Кременчуцький район – 869 (+11);
  • Миргородський район – 812 (+21);
  • Хорольський район – 812 (+43);
  • Решетилівський район – 807 (+17);
  • Машівський район – 742 (+11);
  • Кобеляцький район – 731 (+16);
  • Гадяцький район – 638 (+9);
  • Великобагачанський район – 589 (+10);
  • Оржицький район – 577 (+37);
  • Чутівський район – 572 (+11);
  • Семенівський район – 512 (+18);
  • Лубенський район – 505 (+1);
  • Козельщинський район – 459 (+1);
  • Гребінківський район – 389 (+5);
  • Чорнухинський район – 274.

Лікарні, призначені для пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність хвороби, заповнені на 54,78% - госпіталізовано 1 359 людей.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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