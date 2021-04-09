COVID-19 на Полтавщині: понад 800 хворих за добу, лікарні заповнені майже на 55%

Про переведення області в «червону зону» поки що не йдеться
Станом на 9 квітня в області діагностували 60521 випадок захворювання на COVID-19, з них 848 за останню добу, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Одужало 49 936 пацієнтів (+400), а 9 309 (з них 385 – діти) продовжують лікування.
Від коронавірусної хвороби за весь час пандемії на Полтавщині померло 1276 людей (14 протягом останньої доби).
Географія поширення COVID-19 в області:
- Полтава – 22 795 (+300);
- Кременчук – 7 254 (+73);
- Полтавський район – 2 909 (+25);
- Горішні Плавні – 2 817 (+36);
- Миргород – 2 289 (+52);
- Лубни – 1 946 (+2);
- Лохвицький район – 1 803;
- Зіньківський район – 1 394 (+6);
- Карлівський район – 1 366 (+24);
- Глобинський район – 1 004 (+40);
- Пирятинський район – 999 (+20);
- Котелевський район – 960 (+4);
- Новосанжарський район – 933;
- Диканський район – 930 (+10);
- Шишацький район – 918 (+35);
- Гадяч – 916 (+10);
- Кременчуцький район – 869 (+11);
- Миргородський район – 812 (+21);
- Хорольський район – 812 (+43);
- Решетилівський район – 807 (+17);
- Машівський район – 742 (+11);
- Кобеляцький район – 731 (+16);
- Гадяцький район – 638 (+9);
- Великобагачанський район – 589 (+10);
- Оржицький район – 577 (+37);
- Чутівський район – 572 (+11);
- Семенівський район – 512 (+18);
- Лубенський район – 505 (+1);
- Козельщинський район – 459 (+1);
- Гребінківський район – 389 (+5);
- Чорнухинський район – 274.
Лікарні, призначені для пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність хвороби, заповнені на 54,78% - госпіталізовано 1 359 людей.