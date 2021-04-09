COVID-19 на Полтавщині: понад 800 хворих за добу, лікарні заповнені майже на 55%

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Про переведення області в «червону зону» поки що не йдеться

Станом на 9 квітня в області діагностували 60521 випадок захворювання на COVID-19, з них 848 за останню добу, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України.





Одужало 49 936 пацієнтів (+400), а 9 309 (з них 385 – діти) продовжують лікування.





Від коронавірусної хвороби за весь час пандемії на Полтавщині померло 1276 людей (14 протягом останньої доби).





Географія поширення COVID-19 в області:

Полтава – 22 795 (+300);

Кременчук – 7 254 (+73);

Полтавський район – 2 909 (+25);

Горішні Плавні – 2 817 (+36);

Миргород – 2 289 (+52);

Лубни – 1 946 (+2);

Лохвицький район – 1 803;

Зіньківський район – 1 394 (+6);

Карлівський район – 1 366 (+24);

Глобинський район – 1 004 (+40);

Пирятинський район – 999 (+20);

Котелевський район – 960 (+4);

Новосанжарський район – 933;

Диканський район – 930 (+10);

Шишацький район – 918 (+35);

Гадяч – 916 (+10);

Кременчуцький район – 869 (+11);

Миргородський район – 812 (+21);

Хорольський район – 812 (+43);

Решетилівський район – 807 (+17);

Машівський район – 742 (+11);

Кобеляцький район – 731 (+16);

Гадяцький район – 638 (+9);

Великобагачанський район – 589 (+10);

Оржицький район – 577 (+37);

Чутівський район – 572 (+11);

Семенівський район – 512 (+18);

Лубенський район – 505 (+1);

Козельщинський район – 459 (+1);

Гребінківський район – 389 (+5);

Чорнухинський район – 274.

Лікарні, призначені для пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність хвороби, заповнені на 54,78% - госпіталізовано 1 359 людей.