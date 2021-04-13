Кременчук

Відключення електроенергії в Кременчуці 14 квітня: хто залишиться без світла

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 872 Коментарів: 1

 

Ремонтуватимуть електрообладнання

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 14 квітня очікуються тимчасові відключення електроенергії за певними адресами. Причина – поточні та капітальні ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.


з 06.00 до 18.00 електроенергію відключатимуть за адресами:


  • вул. Шевченка, 24/43, 25/9, 27, 27/4, 28/4, 29, 30/7, 31, 32, 34/2, 36, 38;
  • вул. Небесної Сотні, 8/3, 10, 12,вул. Гагаріна, 27/4;
  • вул. Соборна, 24/14, 28/40, 30, 32/29;
  • вул. Першотравнева, 45;
  • вул. Павлівська, 2-б, 5, 9, 11.


з 08.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:


  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Ціолковського
  • пров. Індустріальний;
  • вул. лікаря О.Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: "Полтаваобленерго" відключення електроенергії графік відключень
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Коментарі: 1

926
почемучка:
Сьогодні, 19:58

а де знаходиться будинок по Шевченка 27/4???


0 1

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