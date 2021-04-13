Відключення електроенергії в Кременчуці 14 квітня: хто залишиться без світла

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 872 Коментарів: 1

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 14 квітня очікуються тимчасові відключення електроенергії за певними адресами. Причина – поточні та капітальні ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.





з 06.00 до 18.00 електроенергію відключатимуть за адресами:





вул. Шевченка, 24/43, 25/9, 27, 27/4, 28/4, 29, 30/7, 31, 32, 34/2, 36, 38;

вул. Небесної Сотні, 8/3, 10, 12,вул. Гагаріна, 27/4;

вул. Соборна, 24/14, 28/40, 30, 32/29;

вул. Першотравнева, 45;

вул. Павлівська, 2-б, 5, 9, 11.





з 08.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:



