Відключення електроенергії в Кременчуці 14 квітня: хто залишиться без світла

Ремонтуватимуть електрообладнання
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 14 квітня очікуються тимчасові відключення електроенергії за певними адресами. Причина – поточні та капітальні ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.
з 06.00 до 18.00 електроенергію відключатимуть за адресами:
- вул. Шевченка, 24/43, 25/9, 27, 27/4, 28/4, 29, 30/7, 31, 32, 34/2, 36, 38;
- вул. Небесної Сотні, 8/3, 10, 12,вул. Гагаріна, 27/4;
- вул. Соборна, 24/14, 28/40, 30, 32/29;
- вул. Першотравнева, 45;
- вул. Павлівська, 2-б, 5, 9, 11.
з 08.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Індустріальна;
- вул. Ціолковського
- пров. Індустріальний;
- вул. лікаря О.Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний.