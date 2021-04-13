На Полтавщині Sprinter врізався у дві вантажівки

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12 квітня, близько 17.50, на автодорозі Київ-Харків, неподалік села Білоцерківка Mercedes Sprinter зіткнувся з попутною вантажівкою DAF, що рухалася у напрямку Полтави, а потім – з вантажним VOLVO, припаркованим на узбіччі дороги.









Як повідомляє пресслужба поліції, 41-річного водія Mercedes Sprinter, жителя Дніпропетровської області, госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Водії вантажівок не постраждали.





Відомості про ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілому середнього ступеня тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.





Поліція встановлює обставини та причини ДТП. Триває досудове розслідування.