Вночі у центрі Кременчука грабіжник відібрав у 24-річного містянина мобільний

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14 квітня, близько 2.00, на вулиці Театральній невідомий побив та відібрав у 24-річного кременчужанина мобільний, повідомляє пресслужба поліції.





При виїзді на місце події слідчо-оперативна група оперативно встановила зловмисника. Ним виявився раніше судимий 30-річний місцевий мешканець.





- Його затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу, - повідомив Араік Кочкадамян, начальник відділення поліції №1 Кременчуцького райуправління.





Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, за фактом грабежу, поєднаного з насильством, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом фігуранту загрожує до 6-ти років позбавлення волі.