Що саме входить до складу вакцин від COVID-19

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МОЗ надав детальну інформацію про склад вакцин, які використовуватимуться на території України
Така інформація вкрай важлива, адже наявність алергії на буд-яку складову препарату є протипоказанням до вакцинації.
Слід зазначити, що вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.