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Що саме входить до складу вакцин від COVID-19

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 733

 

МОЗ надав детальну інформацію про склад вакцин, які використовуватимуться на території України

Така інформація вкрай важлива, адже наявність алергії на буд-яку складову препарату є протипоказанням до вакцинації.


Слід зазначити, що вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.


 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцина склад препарату
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