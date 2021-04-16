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У Полтаві спецпризначенці рятували життя хлопчику, який отримав глибокі порізи

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 223

 

Дитина порізала руку склом розбитого вікна

Вчора, 15 квітня, у Полтаві спецпризначенці рятували життя 12-річному хлопчику, який вдома порізав руку склом розбитого вікна й отримав глибокі рани. Про це сповістив відділ комунікації Нацполіції Полтавщини.


О 13.00 до поліціянтів надійшов виклик про пораненого хлопчика. І першими на місце виклику прибули працівники батальйону поліції особливого призначення, саме вони і надали невідкладну допомогу юному полтавцю.


Правоохоронці зупинили кровотечу і наклали на руку дитини спеціальний турнікет для тимчасової зупинки кровотечі, далі вже передали малого до рук медиків, які приїхали невдовзі. Наразі ж хлопчик перебуває у дитячій лікарні.


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Автор: Людмила Скачко Джерело відео: Національна поліція України
Теги: ребенок Полтава травматизм полицейские
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