У Полтаві спецпризначенці рятували життя хлопчику, який отримав глибокі порізи

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Вчора, 15 квітня, у Полтаві спецпризначенці рятували життя 12-річному хлопчику, який вдома порізав руку склом розбитого вікна й отримав глибокі рани. Про це сповістив відділ комунікації Нацполіції Полтавщини.





О 13.00 до поліціянтів надійшов виклик про пораненого хлопчика. І першими на місце виклику прибули працівники батальйону поліції особливого призначення, саме вони і надали невідкладну допомогу юному полтавцю.



Правоохоронці зупинили кровотечу і наклали на руку дитини спеціальний турнікет для тимчасової зупинки кровотечі, далі вже передали малого до рук медиків, які приїхали невдовзі. Наразі ж хлопчик перебуває у дитячій лікарні.



