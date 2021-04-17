Вулицю Першотравневу у Кременчуці ремонтуватимуть до кінця травня

Асфальт на вулиці Першотравневій (на зафрезерованих ділянках) укладатимуть до 31 травня. Про такі плани шляхового ремонтно-будівельного управління повідомив мер Віталій Малецький, відповідаючи онлайн на запитання журналістів після засідання виконкому. Фрезерування завершили, на черзі — підняття люків.
Також ремонтні роботи вестимуться від Першотравневої на вулиці Академіка Маслова — до школи №20 водоканал перекладатиме мережі, потім шляховики відновлять дорогу.
Також будівельники 16 квітня завершували роботи на пивзаводівському колі. Одночасно з Першотравневою дорожні служби продовжуватимуть ремонт на вулиці Покладова (від вулиці Сердюка до вулиці Мазепи).