Вулицю Першотравневу у Кременчуці ремонтуватимуть до кінця травня

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 293

На яких ще міських дорогах найближчим часом йтиме ремонт

Асфальт на вулиці Першотравневій (на зафрезерованих ділянках) укладатимуть до 31 травня. Про такі плани шляхового ремонтно-будівельного управління повідомив мер Віталій Малецький, відповідаючи онлайн на запитання журналістів після засідання виконкому. Фрезерування завершили, на черзі — підняття люків.





Також ремонтні роботи вестимуться від Першотравневої на вулиці Академіка Маслова — до школи №20 водоканал перекладатиме мережі, потім шляховики відновлять дорогу.





- Орієнтовно ми ставимо собі за мету до 31 травня завершити вулицю Першотравневу.





Також будівельники 16 квітня завершували роботи на пивзаводівському колі. Одночасно з Першотравневою дорожні служби продовжуватимуть ремонт на вулиці Покладова (від вулиці Сердюка до вулиці Мазепи).



