Кременчук

Вулицю Першотравневу у Кременчуці ремонтуватимуть до кінця травня

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 293

 

На яких ще міських дорогах найближчим часом йтиме ремонт

Асфальт на вулиці Першотравневій (на зафрезерованих ділянках) укладатимуть до 31 травня. Про такі плани шляхового ремонтно-будівельного управління повідомив мер Віталій Малецький, відповідаючи онлайн на запитання журналістів після засідання виконкому. Фрезерування завершили, на черзі — підняття люків.


Також ремонтні роботи вестимуться від Першотравневої на вулиці Академіка Маслова — до школи №20 водоканал перекладатиме мережі, потім шляховики відновлять дорогу.


- Орієнтовно ми ставимо собі за мету до 31 травня завершити вулицю Першотравневу.


Також будівельники 16 квітня завершували роботи на пивзаводівському колі. Одночасно з Першотравневою дорожні служби продовжуватимуть ремонт на вулиці Покладова (від вулиці Сердюка до вулиці Мазепи).


Дорогу на вулиці Лейтенанта Покладова нарешті заасфальтують
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: департамент ЖКГ
Теги: ремонт ремонт доріг ремонт дорог
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