П'ятою перекинув через півкоманди суперників: вихованець «Кременя» Артем Козлов віддав шикарний пас

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 232

14 квітня у Другій лізі «Буковина» вдома приймала вінницьку «Ниву». Вихованець «Кременя» Артем Козлов віддав шикарний пас п'ятою, перекинув через півкоманди суперників.





- Значно активніше у нападі господарі почали грати із виходом на поле Козлова та Сивки. А на 85 хвилині «Буковина» відкрила рахунок. Хучбаров подав зі штрафного із правого флангу, Козлов п’яткою накинув точно на голову Палагнюка, а Василь пробив у протихід голкіперу – 1:0, - йдеться у повідомленні пресслужби клубу.









- Пас вийшов дивовижний. Сам не очікував, що так вийде, але я завжди біжу на випередження, щоб продовжити м’яч. Ось так і вийшло. Дуже круто.

Гра була хорошою, всі наші хлопці старалися й виклалися на повну. І ті хто вийшов на заміну, в тому числі і я. Ось і вийшло досягти результату. Всіх вітаю з перемогою, - поділився з «Телеграфом» Артем Козлов.

Артем розповів. Що у «Буковині» опинився завдяки тренеру Павлу Тарану, з яким він працював у «Перемозі». Через карантинні обмеження, на жаль, не вдається оглянути всю красу Чернівців.





- Місто красиве, старовинне, але поки з карантином особливо нічого дивитися, все закрито. Дуже жорсткі карантинні обмеження, - додав Артем Козлов.