П'ятою перекинув через півкоманди суперників: вихованець «Кременя» Артем Козлов віддав шикарний пас

14 квітня у Другій лізі «Буковина» вдома приймала вінницьку «Ниву». Вихованець «Кременя» Артем Козлов віддав шикарний пас п'ятою, перекинув через півкоманди суперників.
- Пас вийшов дивовижний. Сам не очікував, що так вийде, але я завжди біжу на випередження, щоб продовжити м’яч. Ось так і вийшло. Дуже круто.
Гра була хорошою, всі наші хлопці старалися й виклалися на повну. І ті хто вийшов на заміну, в тому числі і я. Ось і вийшло досягти результату. Всіх вітаю з перемогою, - поділився з «Телеграфом» Артем Козлов.
Артем розповів. Що у «Буковині» опинився завдяки тренеру Павлу Тарану, з яким він працював у «Перемозі». Через карантинні обмеження, на жаль, не вдається оглянути всю красу Чернівців.