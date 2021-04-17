У Кременчуці розпускаються вишні

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 237

У Кременчуці через пізню весну тільки почали розпускатися вишні. Навіть у прохолодну погоду деінде розпускають вишні.





Минулого року у цей час кременчужани вже насолоджувалися цвітом сакур.





Встигніть насолодитися вишневим ароматом :)



