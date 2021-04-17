Кременчук

У Кременчуці розпускаються вишні

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 237

 

Встигніть насолодитися вишневим ароматом

У Кременчуці через пізню весну тільки почали розпускатися вишні. Навіть у прохолодну погоду деінде розпускають вишні. 


Минулого року у цей час кременчужани вже насолоджувалися цвітом сакур.


Встигніть насолодитися вишневим ароматом :) 


В кінці вихідного дня: Кременчук «потонув» в цвітінні сакури
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Автор: Альона Душенко
Теги: весна вишня
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