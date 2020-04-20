В кінці вихідного дня: Кременчук «потонув» в цвітінні сакури

Кременчук після білого цвітіння абрикос, вишень та яблунь перефарбовується у ніжно рожевий колір.
В різних куточках міста вже розквітли або починають розквітати сакури.
Алея кохання, яка знаходиться на Молодіжному біля ПК "Нафтохімік", чарує своїм ароматом. Також алеї скверу Бабаєва потихеньку вбираються в цвіт сакури. А у вузеньких вуличках нашого міста деінде можна натрапити на рожеві кущі квітучої сакури.
Традиції милування квітучою сакурою з'явилася в Японії ще в VII столітті. У витончених квітах японської вишні бачили метафору всього життя: її непостійність, ефемерність і швидкоплинність. Це й було початком ханами. Щороку до свята японці ретельно готуються. У призначену годину друзі, родичі або колеги збираються в певному місці, розстеляють килимок і влаштовують пікнік.
Оскільки через карантин обмежене пересування та відвідування парків, пропонуємо вам увімкнути музику природи, переглянути наші фото та влаштувати вдома з рідними невеликий пікнік.