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В кінці вихідного дня: Кременчук «потонув» в цвітінні сакури

Сегодня, 19:01 Просмотров: 3 039

  

Пропонуємо долучитися до часу споглядання сакур через ґаджет

Кременчук після білого цвітіння абрикос, вишень та яблунь перефарбовується у ніжно рожевий колір.


В кінці робочого дня: абрикосовий цвіт бере в свої обійми Кременчук


В різних куточках міста вже розквітли або починають розквітати сакури.


 


Алея кохання, яка знаходиться на Молодіжному біля ПК "Нафтохімік", чарує своїм ароматом. Також алеї скверу Бабаєва потихеньку вбираються в цвіт сакури. А у вузеньких вуличках нашого міста деінде можна натрапити на рожеві кущі квітучої сакури. 


 


Традиції милування квітучою сакурою з'явилася в Японії ще в VII столітті. У витончених квітах японської вишні бачили метафору всього життя: її непостійність, ефемерність і швидкоплинність. Це й було початком ханами. Щороку до свята японці ретельно готуються. У призначену годину друзі, родичі або колеги збираються в певному місці, розстеляють килимок і влаштовують пікнік.


Оскільки через карантин обмежене пересування та відвідування парків, пропонуємо вам увімкнути музику природи, переглянути наші фото та влаштувати вдома з рідними невеликий пікнік. 

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Автор: Альона Душенко
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