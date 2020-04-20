28 випадків коронавірусу зафіксовано у Кременчуці за добу

Сегодня, 20:54 Просмотров: 6 328

Про половину випадків ми вже повідомляли протягом дня

Сьогодні, 20 квітня, в Кременчуці зареєстровано 28 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19 серед мешканців міста. Як повідомив мер Кременчука, про 14 з них він повідомляв раніше, інші результати надійшли з Полтавського обласного лабораторного центру протягом дня.





- 19 з 28 зареєстрованих випадків - це пацієнти та медичні працівники Кременчуцької центральної районної лікарні, що проживають в місті Кременчуці. Стан здоров’я більшості з них задовільний.

Наразі лікарі-епідеміологи та сімейні лікарі встановлюють можливі шляхи передачі інфекції та коло контактних осіб, вживають заходів щодо ізоляції хворих на коронавірусну хворобу.

В місті встановлені санітарні зони в районах проживання пацієнтів з COVID-19, проводиться щоденна дезінфекція будинків, дворів та місць громадського користування, розташованих в цих зонах. Нагадую про необхідність суворого дотримання умов карантину та правил особистої гігієни. Будьмо здорові! - написав міський голова Кременчука Віталій Малецький у вечірньому звіті.





Нагадаємо, що у зв'язку зі збільшенням кількості захворілих на коронавірус - збільшили межі та кількість санітарних зон. Тепер санзон у Кременчуці аж 16.



