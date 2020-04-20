Футболіст «Кременя» завершує будівництво будинку та робить оригамі

Сегодня, 18:29 Просмотров: 1 727

Воротар футбольного клубу «Кремінь» Андрій Олійник використовує вільний час й завершує будівництво будинку та працює на дачі з батьком. Крім будівництва проводить вдома тренування як сам, так і долучає до тренувань сина. Придумав син нове хобі – оригамі, дивиться з дружиною серіали та готує смачні млинці.







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- Залишилось облаштувати ванну кімнату і заїжджати можна. Звісно тренуюсь: пробіжки, вправи з резинкою, силові вправи. Є помічник. Він звісно допомагає більше підняти настрій, так кумедно все робить. За ним подивитись і вправи на прес вже не потрібно робити, від сміху і так болить.

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Нове хобі мені також син придумав. В ютубі побачив як роблять оригамі та що тепер хоч зайчика, хоч журавлика, сову чи дракона, різноманітні літаки та планери, все можу. Також смажу йому млинці, хоча це небезпечно, можна набрати зайвих кіло.







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З дружиною разом дивимося фільми та серіали. Здебільшого це серіали, адже усе що можна з фільмів ми вже передивились. Наразі дивимось «Світ дикого заходу» - поділився Андрій Олійник.

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Крім цікавих захоплень Андрій радує своє родину кулінарними шедеврами. На відео видно, як Андрій готує для своєї коханої та сина млинці.









Ось такі вийшли млинці без грудочок



