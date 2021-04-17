«Кременчук» не був на себе схожим»: екстренер «Кременчука» та «Дніпра» Дмитро Підгурський

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 107

У Києві відбувся Експерт-клуб від УХЛ і Parimatch перед стартом фіналу плей-оф

У PMHUB відбувся черговий Експерт-клуб від УХЛ і Parimatch. 14 квітня відбулася дискусійна панель, яка зібрала разом відомих хокейних експертів і функціонерів, а також представників профільних ЗМІ для обговорення плей-оф чемпіонату УХЛ Паріматч. Модератором заходу став головний редактор сайту та телеканалу XSPORT Олександр Сукманський. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.









Спілкування експертів проходило в форматі дискусійній панелі - кожен з учасників поділився своєю думкою щодо кожного з 7 клубів-учасників плей-оф, виділили основні сенсації і розповіли про те, кого вважають головними претендентами на перемогу в плей-оф.

Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов поділився своїми очікуваннями від фінальної серії плей-оф:





- «Сокіл» і «Донбас» додають інтриги українському хокею. Також фінал між цими командами вплине і на популяризацію хокею. «Сокіл» проводить перший сезон після відродження і вже в фіналі. Це дуже добре. Я думаю, що це великий крок для українського хокею.





Екстренер «Кременчука» та «Дніпра» Дмитро Підгурський поділився вражеми від півфінальних ігор. Він відзначив «Сокіл», який сподобався йому своєю самовіддачею.





- А ось «Кременчук» не був на себе схожим, - додав Підгурський.





Щодо фіналу Дмитро Іванович зауважив:





- Це буде гарний фінал, в якому зійдуться два титулованих клуби. За один з них мені довелося навіть пограти. Якщо говорити про фінал, то я думаю, що команди подарують барвистий і інтригуючий хокей. Так, «Донбас» більш майстерна команда, а «Сокіл» - бойовий. Я вважаю, що буде цікавий фінал.





Інтерактивний формат Експерт-клубу дозволив поспілкуватися з топовими гравцями клубів УХЛ - по ZOOM до експертів підключалися гравці «Дніпра» і «Кременчука» - Рузаль Галеєєв і Олексій Ворона, які завершили свої виступи на стадії півфіналу плей-оф.





Форвард «Дніпра» Рузаль Галєєв оцінив рівень нинішнього сезону:





- Отримав задоволення від Ліги і від хокею. Хороші команди зібралися в цьому розіграші, тому рівень поточного сезону я дуже задоволений.





А гравець «Кременчука» Олексій Ворона додав свою думку про півфіналі проти київського «Сокола»:





- Якщо згадати півфінальний матч проти «Сокола», то це життя і хокей. Навіть зараз йде аналіз, ми розбираємо ті чинники, які не дали нам вийти в фінал.









Також експерти поділилися своєю думкою про старт головної події сезону - історичного фіналу.