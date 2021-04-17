«Кременчук» не був на себе схожим»: екстренер «Кременчука» та «Дніпра» Дмитро Підгурський

У PMHUB відбувся черговий Експерт-клуб від УХЛ і Parimatch. 14 квітня відбулася дискусійна панель, яка зібрала разом відомих хокейних експертів і функціонерів, а також представників профільних ЗМІ для обговорення плей-оф чемпіонату УХЛ Паріматч. Модератором заходу став головний редактор сайту та телеканалу XSPORT Олександр Сукманський. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.
Спілкування експертів проходило в форматі дискусійній панелі - кожен з учасників поділився своєю думкою щодо кожного з 7 клубів-учасників плей-оф, виділили основні сенсації і розповіли про те, кого вважають головними претендентами на перемогу в плей-оф.
Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов поділився своїми очікуваннями від фінальної серії плей-оф:
Екстренер «Кременчука» та «Дніпра» Дмитро Підгурський поділився вражеми від півфінальних ігор. Він відзначив «Сокіл», який сподобався йому своєю самовіддачею.
Щодо фіналу Дмитро Іванович зауважив:
Інтерактивний формат Експерт-клубу дозволив поспілкуватися з топовими гравцями клубів УХЛ - по ZOOM до експертів підключалися гравці «Дніпра» і «Кременчука» - Рузаль Галеєєв і Олексій Ворона, які завершили свої виступи на стадії півфіналу плей-оф.
Форвард «Дніпра» Рузаль Галєєв оцінив рівень нинішнього сезону:
А гравець «Кременчука» Олексій Ворона додав свою думку про півфіналі проти київського «Сокола»:
Також експерти поділилися своєю думкою про старт головної події сезону - історичного фіналу.