17 квітня COVID-19 підтвердили у 10 кременчужан: всі вони лікуються у шпиталях

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17 квітня в місті зареєстрували 10 нових випадків коронавірусної хвороби, інформує пресслужба виконкому Кременчуцької міської ради. Захворіли вісім жінок віком від 22 до 78 років та двоє чоловіків 24 та 81 рік. Усі вони лікуються в інфекційних шпиталях.





Усього в шпиталях Кременчука перебуває 165 пацієнтів.





За весь час пандемії хворобу виявлено у 7735 кременчужан, з них 6303 одужало.





Вакцинацію від COVID-19 протягом доби отримали п'ятеро мешканців міста з числа маломобільних груп населення. Усього щеплено 2925 кременчужан, з них 1342 - медичні працівники.