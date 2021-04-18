Із 19 квітня ФОПи та працівники з червоних зон зможуть подати заявки на виплату 8000 грн

Оформити заявку можна через додаток «Дія»
14 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі повідомив, що з 19 квітня громадяни України зможуть подати заявку на отримання допомоги від держави. Це стосується підприємців та працівників у червоних зонах, діяльність яких призупинена у зв’язку з карантинними заходами.
Сума допомоги складатиме 8000 гривень, а загалом держава планує витратити на програму підтримки 3 мільярди.
Заявку подати можна через портал чи додаток «Дія».
Минулого року під час локдауну на Полтавщині в якості фінансової допомоги виплатили понад 125 мільйонів гривень. Завдяки цьому вдалося зберегти 15000 робочих місць, повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.