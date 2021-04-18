Кременчук, Полтавщина

У об'єктив дослідників Полтавщини потрапили червонокнижні первоцвіти

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 82

 

Школярі побачили рідкісні квіти

На Полтавщині школярам показали рідкісні первоцвіти. Про це повідомляють на сторінці Національного природного парку «Пирятинський» у фейсбуці.


 

В об'єктив дослідників потрапили червонокнижні підсніжник білосніжний, сон лучний та сон розкритий.


- До науково-дослідного відділу звернулись батьки пирятинських першокласників щодо надання інформації та фото першоцвітів Національного природного парку «Пирятинський», а саме червонокнижних підсніжника білосніжного, сону лучного та сону розкритого. Бо першачки вивчають зі своїми вчителями рідкісні першоцвіти Пирятинщини, які потребують охорони та збереження, - йдеться у повідомленні Національного природнього парку «Пирятинський». 
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Автор: Альона Душенко
Теги: первоцветы квіти
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