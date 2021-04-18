«Кремінь» 2010 змагався в Кубку Валерія Лобановського

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 333

Кременчужани виграли в групі, але поступилися в боротьбі за фінал

Завершився Всеукраїнський дитячий футбольний Кубок В. Лобановського 2021 серед футболістів 2010 р.н. Турнір проходив у Києві, в критому манежі навчально-тренувальної бази ФК «Динамо» Київ (Конча-Заспа). Участь у змаганнях взяли 32 команди, серед яких вихованці Олександра Назаренка та Анатолія Безуса – «Кремінь» 2010.

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У групі наші хлопці стали першими. «Кремінь» переміг «Харків» (6:1), нічия з «Восходом» (1:1) та перемогли «Бразіл» (6:0).





В 1/4 фіналу «Кремінь» переміг «Дачію» – 2:0, але у півфіналі поступився «Чемпіону» – 1:2.





У запеклій боротьбі золоті нагороди завоював «Локомотив», срібні – «Чемпіон», бронзові – «Шахтар». «Кременю» трохи не вистачило до трійки кращих, наші хлопці завоювали 4 місце, поступившись «Шахтарю» з рахунком – 0:2.