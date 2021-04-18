У центрі Кременчука посеред ночі горів Ford Fusion

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Вночі у Кременчуці горів сірий автомобіль Ford Fusion, припаркований на вул. Небесної Сотні. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло 18 квітня о 4.48.





Пожежники прибули на місце через 5 хвилин, і за пів години повністю загасили полум’я.





Під час пожежі ніхто не постраждав, але автомобіль зазнав серйозних ушкоджень. Знищено горючі частини та електропроводку відсіку двигуна, лакофарбове покриття передньої частини авто.





Сума збитків та обставини події з’ясовує оперативно-слідча група Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області.