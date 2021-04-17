У сквері ім. Бабаєва з’явилась нова прикраса – арки на алеях

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 774

Кременчужани, які відвідають сквер ім. Олега Бабаєва, тепер можуть побачити арки на алеях з сакурами.





Новий елемент ландшафтного дизайну доповнив загальну картину, зробивши культове місце відпочинку ще привабливішим.







