Кременчук

У сквері ім. Бабаєва з’явилась нова прикраса – арки на алеях

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 774

 

Готуємось до сезону цвітіння сакур!

Кременчужани, які відвідають сквер ім. Олега Бабаєва, тепер можуть побачити арки на алеях з сакурами.


Новий елемент ландшафтного дизайну доповнив загальну картину, зробивши культове місце відпочинку ще привабливішим.



У карантинний рік Кременчук озеленять на 6,4 мільйона гривень
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Автор: Тамара Зінченко Фото: Артем Коваленко
Теги: сквер ім. О. Бабаєва арки сакура сквер имени Бабаева
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