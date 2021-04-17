Чи дотримуються супермаркети у Кременчуці карантинних вимог

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 1 393

Чи дотримуються кременчуцькі супермаркети та містяни карантинних вимог, намагався з'ясувати ТЪ.



Те, що є в більшості українських супермаркетів, у Кременчуці не спостерігається, а саме відсутні захисні скляні бар’єри на касах, повз які щодня проходить сотні клієнтів. Максимум, що можна побачити – касир у масці, а в окремих випадках й захисну медичну екран-маску. На вході зазвичай стоїть спеціальний засіб для дезінфекції, одноразові рукавички і вже продезинфіковані кошики.





- Я рідко бачу, щоб в магазинах дезінфікували приміщення, якось там підлогу мили чи щось іще. Прохідність людей велика, і всі мацають продукти без рукавичок, я вважаю, що із цим треба щось робити, і не лише працівникам магазину, - говорить кременчужанин Олег.



Останнім часом можна спостерігати тенденцію, коли люди стали менше використовувати дезінфектори, рідше міняти маски й не дуже дотримуються дистанції у черзі на касу.



Зауважимо, що співробітники магазинів мають право не впускати і не обслуговувати відвідувачів без масок, адже про це йдеться в чинному законодавстві.





- Розумієте, хоч-не-хоч, а в магазин заходиш щодня, по свіжий хліб або молоко чи яйця. Маску вже звикла носити, а от рукавички, буває, забуваю одягнути, та й антисептик лежить вдома, тому користуюся зазвичай магазинним. Люди різні бувають, заходять без маски і ще й буянять, коли зауваження їм робиш, - розповідає кременчужанка Наталія Вікторівна.



І справді, охоронець одного супермаркети ділиться історіями, що є такі кременчужани, які вважають себе «особливими» і не хочуть вдягати маски як належно.





- Вони думають, якщо маска висить на вусі або прикриває лише підборіддя - і так зійде. Ти їх просиш нормально одягнути маску, навіть «будь ласка» говориш, хочеш уникнути сварки – і все одно, - говорить охоронець.





- Не вистачає відповідальності людям, - додала пані, яка працює прибиральницею в магазині.



Виходячи з усього побаченого і почутого, підсумуємо, що деякі кременчужани й справді вже звикли до вірусу і до карантину, хтось продовжує дотримуватися рекомендацій лікарів, намагається тримати дистанцію, змінювати маску якомога частіше, навіть досі користується антисептиком. Є такі, що від початку пандемії й досі ніяк не змиряться з тим, що в громадських місцях необхідно вдягати маску, щоб не лише не наражати на можливу небезпеку себе, але тих, хто перебуває поруч.





Зараз, коли вся область знаходиться в червоній зоні, були введені посилені карантинні обмеження, яких варто дотримуватися. Нагадаємо, що маску потрібно вдягати в громадських будівлях, на зупинках, магазинах, у транспорті, а от у парках і просто на вулиці засоби індивідуального захисту не обов'язкові, але за умови дотримання соціальної дистанції.