На Полтавщині встановлять червоний рівень епіднебезпеки : у транспорт – за спецперепустками (доповнюється)

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 6 726 Коментарів: 3

Із 15 квітня на Полтавщині встановлять червоний рівень карантину. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.





Сьогодні, 13 квітня, о 16.00 проведуть регіональну комісію ТЕБ та НС і вирішать питання щодо додаткових обмежень, які будуть запроваджені.





«Червона» зона карантинних обмежень діятиме у 12 регіонах України, «жовта» — у 3





Додано:





«Укрзалізниця», Міністерства інфраструктури та охорони здоров'я впродовж тижня подадуть пропозиції щодо організації перевезень у Полтавській області, про які повідомлять додатково. На цей час не обмежуються продаж квитків і висадка-посадка пасажирів.





Додано:





Обласна комісія ТЕБ та НС вирішила, що з 00.00 15 квітня на території усієї Полтавської області діятимуть ті ж обмеження, що 3-го квітня торкнулися частини нашої області. Але на цей раз обмежать і роботу транспорту.





Тож заборонять:





1. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.





2. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності.





3. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг (приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом).

4. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб.





5. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.





6. Роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11.00 до 6.00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.





7. Діяльність непродовольчих ринків.





8. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) закладів дошкільної освіти, початкових класів закладів загальної середньої освіти (1-4 класів), спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів. Проте деякі населені пункти можуть зупиняти навчальний процес за необхідності власним рішенням органів місцевої влади.





9. Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів.





10. Забороняється здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним міським, міжміським та внутрішньообласним та залізничним транспортом в межах Полтавщини, крім транзитних перевезень, а також: