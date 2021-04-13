На Полтавщині оперативники викрили 26 осіб, які привласнили майже 100 тонн дизпалива

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 415

Банда завдала «Укргазвидобуванню» шкоди на 830 тисяч гривень

Працівники структурного підрозділу АТ «Укргазвидобування» протягом двох років, з 2018 - по 2019 незаконно привласнювали тоннами дизельне пальне, яке підприємтсво направляло автозаправкам розташованим на території Полтавщини.





Як повідомила пресслужба обласної прокуратури, за два роки їм вдалося приписати собі майже 100 тонн дизельного палива, спричинивши збитки товариству на понад 830 тисяч гривень.





Прокуратура направила для розгляду в суді обвинувальний акт стосовно 26 членів банди за фактом привласнення ввіреного майна та пособництва у його привласненні в особливо великих розмірах.





Виявлені правоохоронцями підроблені офіційні документи посвідчують факти, що мають юридичне значення (ч. 5 ст. 191, ч ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України), також направлені до суду для подальшого розгляду справи і висунення вироку.