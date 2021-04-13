Грошова допомога до Дня Перемоги: хто та скільки отримає

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 669

Цього року, як і завжди, усі, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають разову матеріальну допомогу, повідомляє Департамент соціального захисту населення. Виплати до Дня Перемоги здійснюватимуться згідно Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертв нацистських переслідувань».





Зокрема, на допомогу можуть розраховувати:

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: І групи – 4421 грн; ІІ групи – 3906 грн; ІІІ групи – 3391 грн;

учасники бойових дій та колишні неповнолітні ув’язнені концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях – 1491 грн;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4421 грн;

члени сімей загиблих та дружини/чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 966 грн;

учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інші учасники боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога – 612 грн.

Виплати проводитимуть за місцем отримання пенсії через відділення зв’язку або на поточні рахунки уповноваженого банку. Не-пенсіонерам видадуть гроші за місцем проживання чи одержання грошового утримання.





Детальніше про матеріальну допомогу можна дізнатися в управліннях соціального захисту населення за телефонами:



