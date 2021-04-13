У Дніпрі викрили нарколабораторію, яка постачала товар у Полтаву

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 360

12 квітня у результаті спецоперації Нацполіція викрила у Дніпрі масштабну мережу виготовлення та збуту амфетаміну. Під час обшуків вилучили рекордну кількість наркотику - 120 кілограмів, а також прекурсори, із яких можна було виготовити ще 700 кілограмів готового до вживання амфетаміну. За попередніми підрахунками, місячний оборот учасників злочинної групи становив 250-300 кілограмів, а це – мільйон 200 тисяч доз і 100-120 мільйонів гривень прибутку. Про це Голова Національної поліції України повідомив сьогодні, 12 квітня.





Кристали продавали через Telegram-канал та інтернет-магазин по всій території України, а тому числі і на Полтавщині.



