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Карантинне: чи потрібно буде кременчужанам носити маски на вулиці та у парках

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 4 216

 

У мерії роз'яснили дане питання

У рішенні регіональної комісії ТЕБ і НС щодо введення карантинних обмежень на території Полтавщини був пункт, у якому йшлося, що заборонено «перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот». Тому ТЪ вирішив уточнити у мерії, чи потрібно буде кременчужанам носити маски на вулицях та у парках.


Міський голова Віталій Малецький зазначив, що необхідно вдягати маски, як і раніше, в громадських будівлях, магазинах, транспорті, а також на зупинках. Містяни зможуть ходити без них на вулицях та перебувати у парках, але за умови дотримання соціальної дистанції та за можливості обмеження контактів з іншими людьми.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин маски
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