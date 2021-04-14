У рамках Кременчуцької ОТГ працюватимуть два маршрути

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В рамках Кременчуцької ОТГ працюватимуть два маршрути, про це на комісії повідомив керівник управління транспорту Руслан Івашина.





- Працюватиме в режимі спеціальних перевезень маршрут Кременчук - Придніпрянське та Кременчук - Потоки, - зауважив Руслан Івашина.





Щодо роботи міжміських перевезень міський голова Кременчука зауважив, що остаточне рішення мають затвердити сьогодні ввечері.





- Міжміські перевезення регулює Полтавська обласна адміністрація. Місто регулює маршрути, які ми сьогодні перевели в режим спеціальних пасажирських перевезень, які проходять по території міста Кременчука. Все, що їздить за межі територіальної одиниці у зоні та у сфері Полтавської облдержадміністрації. Якою буде їх позиція, з того, що ми вчора чули, то скасовуються, - сказав Віталій Малецький.