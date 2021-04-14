Посилення карантину не зупинить відключення води у Кременчуці

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 2 337 Коментарів: 3

Посилення карантину не стане на заваді відключення гарячої води у Кременчуці, тож вмикати бойлери доведеться за графіком. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні комісії з питань ТЕБ і НС.





- Регламентні роботи вже розпочалися на деяких об'єктах, тому ми не будемо переносити відключення гарячої води. Карантин не такий жорсткий й не повний локдаун, як був минулого року, тому будемо відключати гарячу воду, будуть працювати служби й ремонтуватимуть мережі. Нам треба готувати (мережі - ред.) до зими. Відключення гарячої води - це регламентний процес ремонту. його зупиняти не можна, - відповів на питання «Телеграфа» міський голова Віталій Малецький.









Таким чином з 19 квітня відключається гаряча вода у мешканців Раківки та нагірної частини: