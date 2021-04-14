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Посилення карантину не зупинить відключення води у Кременчуці

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 2 337 Коментарів: 3

 

Кременчужани готуватимуть тазики за графіком

Посилення карантину не стане на заваді відключення гарячої води у Кременчуці, тож вмикати бойлери доведеться за графіком. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні комісії з питань ТЕБ і НС. 


- Регламентні роботи вже розпочалися на деяких об'єктах, тому ми не будемо переносити відключення гарячої води. Карантин не такий жорсткий й не повний локдаун, як був минулого року, тому будемо відключати гарячу воду, будуть працювати служби й ремонтуватимуть мережі. Нам треба готувати (мережі - ред.) до зими. Відключення гарячої води - це регламентний процес ремонту. його зупиняти не можна, - відповів на питання «Телеграфа» міський голова Віталій Малецький. 


Стало відомо, де і коли відключатимуть гарячу воду у Кременчуці «на профілактику»


Таким чином з 19 квітня відключається гаряча вода у мешканців Раківки та нагірної частини:

  • з 19 квітня по 4 червня - Тепломагістралі №№ 10 (від ТК-10/33 до ТК-10/65), 11, 12, 13 ( від ТК-10/57 до ТК-13/11), 14 (від ТК-10/59 до ТК-14/5), 16 (від ТК-10/45 до ТК-20/25), 17, 19, 22 (до ТРП квт. 59), 24 (нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278); обладнання ПНС №2;
  • з 19 квітня по 30 вересня – Тепломагістралі на Раківці;
  • з 19 квітня по 10 вересня – Тепломагістралі від котелень: кварталу 620 по вул. Івана Приходька, буд. 101-А; Пождепо по вул. Ковальській, буд. 32-А; ЗОШ № 7 по  вул. Пілотів, буд. 43-А; школи-інтернат № 21 по вул. Чкалова, буд. 217-А;   ЗОШ № 29 по вул. Республіканській, буд. 76; управління зрошувальних систем по вул. Цілиноградській, буд. 3-Б; ЗОШ № 24 (І) по проспекту Полтавському, буд. 11; ДНЗ № 4 по вул. Соломії Крушельницької, буд. 40; ЗОШ № 2 по вул. Богдана Хмельницького, буд. 66.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення води
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Коментарі: 3

69
Bombey:
Сьогодні, 11:51

Прикольно, МОЗ как средство борьбы с коронавирусом рекомендует мыть руки в горячей воде. Как быть людям у кого нет бойлера? болейте и дохните...


21 1
495
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:25

Цитата: Bombey

Прикольно, МОЗ как средство борьбы с коронавирусом рекомендует мыть руки в горячей воде. Как быть людям у кого нет бойлера? болейте и дохните...

Да тут МОЗ особо даже ни при чем. Это всё обычная имитация бурной деятельности якобы подготовки к зиме. Кое-где для показухи что-то разроют месяца на три, потом два года будут востанавливать асфальт, а при включении все равно прорвёт если не в этом же месте - то рядом.

По поводу бойлеров. Вода сейчас ледяная, даже у кого он и есть, наверное есть разница нагреть воду температурой 3-4 градуса, или 15-20 летом.


11 0
49
Dmytro8:
Сьогодні, 12:28

Здесь ничего не напутано??

На Раковке людям почти полгода без горячей воды сидеть?

Если так, то отвечающим за это людям по крайней мере должно быть стыдно...


9 0

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