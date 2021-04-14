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На Молодіжному люди перекрили дорогу і викликають мера

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 3 401 Коментарів: 5

 

Патрульні регулюють  рух 

Сьогодні, 14 квітня, на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Тараса Бульби кременчужани лягли посеред дороги з дошкою.


Кременчужани страйкують, бо в їх електрифікованих будинках вже другу добу відсутнє світло, вода і навіть газ.



На відео видно, що на місці працювали патрульні, перекрита була лише частина автодороги, але рух і без того був частково ускладнений.


Під час засідання комісії в міськраді мер Малецький прокоментував цю ситуацію так:

- Мені повідомили, що дорога вже відкрита, зараз департамент ЖКГ розбирається з цим. Після того як прийшла інформація про перекриття руху, цю ситуацію відпрацюють якомога швидше.


Кременчужани цікавляться, невже так кожного разу потрібно перекривати дорогу, щоб мер дав розпорядження розібратися.

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Автор: Людмила Скачко
Теги: перекрытие дороги
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Коментарі: 5

500
shtai:
Сьогодні, 12:30

Москалику на відпочинку в Штатах погано видно проблеми в місті.


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Olexander:
Сьогодні, 13:17

В нормальній країні вже б нач.жкг.звільнили б.А тут мер дає вказівки, цирк та й годі.Закон не діє, анархія.


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KSV:
Сьогодні, 13:25

Где "другую добу" нет света? Во первых, с 19:00, вчерашнего дня, а это еще добы нет! Во вторых, люди работали всю ночь (те люди которые отработали весь день до этого!), авария оказалась очень серьезной и бригады сменившись ее продолжают устранять! И в третьих - та дура в красном которая бегала и мешала работать и которую попросили не мешать, а она легла на дорогу и думает что мер полезет в подстанцию и отремонтирует ей свет? Возможно надо разобраться и ей мозги в психушке отремонтировать?


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Roman A.:
Сьогодні, 14:27

Хоть "увидел" 🧐


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Andron777:
Сьогодні, 14:50

Цитата: KSV
люди работали всю ночь (те люди которые отработали весь день до этого!), авария оказалась очень серьезной
А хто про це знає?  Чому людей (мешканців) про це не сповістили? Я так розумію, що ви маєте відношення до обслуговуючої компанії? То скажіть своїм керівникам, що інформування населення теж входить в їх обов'язки. Звідки люди знають, що у вас там очєнь серьезная аварія?


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