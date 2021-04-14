На Молодіжному люди перекрили дорогу і викликають мера

Сьогодні, 14 квітня, на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Тараса Бульби кременчужани лягли посеред дороги з дошкою.
Кременчужани страйкують, бо в їх електрифікованих будинках вже другу добу відсутнє світло, вода і навіть газ.
На відео видно, що на місці працювали патрульні, перекрита була лише частина автодороги, але рух і без того був частково ускладнений.
Під час засідання комісії в міськраді мер Малецький прокоментував цю ситуацію так:
Кременчужани цікавляться, невже так кожного разу потрібно перекривати дорогу, щоб мер дав розпорядження розібратися.