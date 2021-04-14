Учні 1-11 класів переходять на дистанційне навчання з 15 квітня

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 0

Учні 1-11 класів переходять на дистанційну освіту з 15 квітня і до моменту, поки Кременчук перебуватиме у червоній зоні. Про це стало відомо 14 квітня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Позашкільні заклади освіти також перейдуть на роботу в онлайн-режимі, очних занять гуртків не буде.





Директор департаменту освіти Геннадій Москалик доповів, що у нашому місті 9300 дітей ходять у початкову школу, їх обслуговує 370 вчителів, 150 осіб технічного персоналу, 100 кухарів. І хоч 1-4 класам дозволено навчатися в умовах обмежень червоної зони, проте у мерії вирішили і їх відправити на онлайн-навчання. Це зробили, аби розвантажити громадський транспорт та зменшити кількість соціальних контактів.





Натомість дитячі садки, як комунальні, так і приватні, працюватимуть. Працівники дошкільних закладів зможуть отримати спецперепустки на проїзд у громадському транспорті. Для цього слід заповнити форму за посиланням.









На сайті департаменту освіти працюватиме гаряча лінія, куди батьки можуть повідомляти у випадку порушення освітнього процесу, не проведення уроків онлайн тощо.