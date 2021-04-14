Кременчужанам дозволять купувати шкарпетки та батарейки, але з секонд-хендом доведеться почекати
Сьогодні, 10:50
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Кому дозволять працювати під час карантину
14 квітня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій кременчужанам пояснили деякі моменти щодо карантинних заходів, які будуть введеніі в місті у сфері торгівлі з 00.00 15 квітня.
- Дозволять працювати продуктовим ринкам при умові дотримання протиепідеміологічних заходів. Сьогодні 15.00 в Полтавській ОДА відбудеться нарада по роботі ринків промислових, агропромислових та продовольчих. Ведуться консультації з поліцією щодо контролю за дотриманням правил.
- Робота суб'єктів громадського харчування буде обмежена - зокрема, дозволяється лише торгівля на виніс або за попереднім замовленням.
- Щодо ТРЦ, то по кожному центру окремо проводяться перевірки об'єктів, які в них розміщуються. Деякі об'єкти, розташовані на перших поверхах, зможуть працювати за умови дотримання карантинних вимог.
- Дозволено працювати тим суб'єктам господарювання, у яких 60% площі відведено під продукти харчування, побутову хімію, пальне тощо. Окремо слід наголосити, що не буде обмеження доступу відвідувачів до інших товарів - полиці закривати не будуть.
- Працюватимуть всі аптеки (у тому числі ветеринарні)
- Перукарні і салони краси працюватимуть за попереднім записом. Основна вимога - відсутність черг і дотримання переви між обслуговуванням відвідувачів мінімум у 5 хвилин. Під час перерви потрібно провести санітарну обробку робочого місця.
- Ремонт автомобілів працюватиме, як і ремонт побутових приладів та електроніки.
- Спортивні зали, фітнес центри, басейни мають бути закриті.
- Заборонено проведення будь-яких масових заходів, у тому числі рекламних.
- На весь час карантину будуть закриті секонд-хенди.