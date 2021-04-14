Проїзд за спецперепустками у Кременчуці буде за гроші

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 8 646 Коментарів: 6

Від завтра, 15 квітня, у Кременчуці транспорт працюватиме лише за спеціальними квитками. Проїзд не буде безкоштовним, як минулого року, тому зовнішній вигляд квитків змінять. Вартість проїзду не будуть змінювати - 2 грн у тролейбусах та автобусах, 6 грн у маршрутках. Безкоштовний проїзд лише для медичних працівників.









Проїзні квитки можуть отримати підприємства критичної інфраструктури. Для отримання перепусток працівникам підприємств, організацій та установ критичної інфраструктури перейдіть за посиланням. Перелік підприємств критичної інфраструктури затвердять на засіданні комісії у додатку 2.





Пільгову категорію громадян не перевозитимуть!





Кременчужани, яким вкрай необхідні перепустки (догляд за важкохворими та ін.) - телефонуйте за номером 15-63.





У пресслужбі мерії Кременчука звертають увагу, що в заявці слід вказати максимальну кількість даних та актуальний телефон контактної особи.



Після заповнення гугл форми в найближчий час із контактною особою зв’яжеться працівник виконавчого комітету та запросить для отримання спеціальних перепусток.



При собі необхідно мати паспорт і лист на ім'я міського голови Кременчука Віталія Малецького від вашої організації/установи у довільній формі на отримання перепусток (у листі надати список осіб на отримання перепусток із зазначенням ПІП та контактних телефонів).



